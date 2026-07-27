AKTIEN IM FOKUS 2: Bechtle und Nemetschek sehr gefragt nach Jahreszielen

28.07.26 16:35 Uhr

(neu: Analysten, Kurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Nachrichten aus der deutschen Software- und IT-Branche haben am Dienstag die Aktien von Nemetschek (Nemetschek SE) und Bechtle beflügelt. Die Anteilsscheine von Nemetschek verteuerten sich um 7,1 Prozent auf 64,25 Euro und kletterten damit auf ein Hoch seit Juni. Im laufenden Jahr steht aber immer noch ein Verlust von mehr als 30 Prozent zu Buche.

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Für die Papiere von Bechtle ging es nach angehobenen Jahreszielen des IT-Dienstleisters zuletzt um knapp 14 Prozent auf 36,78 Euro nach oben an die Spitze des MDAX. Sie überwanden erstmals seit Anfang Februar wieder die 200-Tage-Linie, die als technischer Indikator für den längerfristigen Trend gilt und reduzierten ihren Jahresverlust auf rund 16 Prozent.

Nemetschek passte nach der Übernahme des US-Anbieters HCSS seine Jahresprognose an. Organisch - also ohne den Zukauf gerechnet - bestätigte der Bausoftwarespezialist das anvisierte Umsatzwachstum mit 14 bis 15 Prozent. Die bessere Margenentwicklung und der potenziell konservative Ausblick für HCSS seien kleine Pluspunkte für Nemetschek, kommentierte JPMorgan-Analyst Joseph George.

Bechtle befindet sich nach dem schwierigen Vorjahr weiter auf der Erholungsspur. Das Unternehmen erhöhte nach einem überraschend guten zweiten Quartal seinen Jahresausblick für Umsatz und Vorsteuerergebnis.

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Die Resultate des IT-Dienstleisters seien sehr stark ausgefallen, lobte der Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Aufgrund der guten Dynamik und der historisch gesehen weit unterdurchschnittlichen Bewertung zähle die Aktie weiterhin zu seinen Top-Favoriten unter den Nebenwerten.

Für Harald Hof von MWB Research spiegeln die erhöhten Jahresziele nicht nur das starke zweite Quartal wider, sondern auch eine bessere Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Die Nachhaltigkeit der aktuellen Dynamik dürfte jedoch vom Beitrag des organischen Wachstums, dem Umsatzmix sowie den Auswirkungen der Kostenstruktur von Bechtle abhängen./edh/bek/ajx/zb/jha/