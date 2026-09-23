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AKTIEN IM FOKUS 2: Bericht über Milliardenauftrag verstärkt guten Secunet-Lauf

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(Neu: Secunet-Schlusskurs, US-Kurse)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens Secunet (secunet Security Networks) haben sich am Mittwoch nach einem Medienbericht über einen möglichen Großauftrag der Bundesregierung an die SDAX-Spitze gesetzt. Sie knüpften mit einem Tagesplus von bis zu 19 Prozent an ihre jüngste Rally an, die sie nun mit 255 Euro auf ein Hoch seit Juni 2023 trieb. Knapp darüber wäre sogar ein Hoch seit August 2022 möglich gewesen. Am Ende war das Tagesplus dann mit 248 Euro 15,6 Prozent groß.

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Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren will. Der Haushaltsausschuss des Bundestages dürfte am Mittwoch grünes Licht geben für einen Rahmenvertrag mit Secunet. In einem ersten Schritt dürften Bestellungen für gut 100 Millionen Euro folgen.

Laut dem Börsianer würde dies mehr Transparenz in das Geschäft mit dem Bund bringen. Es zeichne sich eine umfangreiche, mehrjährige Auftragspipeline ab.

Die Secunet-Aktien setzten damit am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Nach den Mitte September aufgekommenen Sorgen um die Sicherheit von KI-Technologie haben die Anleger mit der Aktie zuletzt auch in Europa auf einen denkbaren Profiteur gesetzt. Die Secunet-Titel haben ihr September-Plus mittlerweile auf bis zu 42 Prozent ausgebaut.

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Prominente Branchenvertreter hatten sich Mitte September skeptisch zum Thema KI und Sicherheit geäußert. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken äußerte sich der Chef des KI-Unternehmens Anthropic, Dario Amodei, besorgt zu den Gefahren durch einen KI-Schwarm, der in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das Internet zu übernehmen. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung von Modellen intensiver zu kontrollieren.

Die Sicherheitsdebatte hatte den an der Nasdaq-Börse konzentrierten US-Technologiesektor Mitte September zeitweise deutlich belastet, aber vergleichbare Titel aus den Vereinigten Staaten wie Okta, CrowdStrike oder Palo Alto (Palo Alto Networks) kräftig angetrieben - teilweise auf Rekordniveau. Deren Werte haben sich 2026 mittlerweile mehr als verdoppelt, während Secunet nun wieder ein Jahresplus von fast 34 Prozent erreicht hat.

Die Aktien der drei US-Unternehmen setzten ihren guten Lauf am Mittwoch fort. Zuletzt gewannen sie nochmals bis zu 4,4 Prozent an Wert./tih/mis/jha/nas

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Datum Rating Analyst
17.08.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.08.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09.06.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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