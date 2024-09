AKTIEN IM FOKUS 2: Chipwerte weltweit beflügelt von Micron-Umsatzausblick

(neu: Kurse, Nvidia-Anstieg, Expertenstimme)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein erfreulicher Umsatzausblick des US-Chipkonzerns Micron (Micron Technology) sorgt am Donnerstag für gute Stimmung im internationalen Chipsektor. Die Papiere des US-Unternehmens zogen im vorbörslichen New Yorker Handel um fast 17 Prozent an und erholten sich damit weiter von ihrem tiefsten Stand seit Februar, der vor zwei Wochen erreicht worden war. Micron zerstreute Bedenken der Anleger, hieß es am Markt.

Auch in Europa und Asien folgten die Kurse vieler Branchenwerte den guten Vorgaben. Die Aktien von Infineon gewannen 3,5 Prozent und jene der Branchenausrüster folgten dem: ASML (ASML NV) und Aixtron (AIXTRON SE) wurden sogar bis zu fünf Prozent höher gehandelt. In Südkorea waren die Aktien von SK Hynix mit hochgesprungen. Der Micron-Konkurrent hatte selbst angekündigt, die Produktion für einen neuen Chip für Künstliche-Intelligenz-Lösungen (KI) hochzufahren.

Micron hatte am Vorabend nach Börsenschluss berichtet, dass die Nachfrage nach KI-Ausrüstung dazu beitrage, dass der Umsatz im ersten Geschäftsquartal etwa 8,7 Milliarden Dollar erreichen soll. Analysten haben nur 8,3 Milliarden erwartet. Dies sorgte für große Erleichterung. "Herrschte vor zwölf Monaten noch Flaute in der Nachfrage nach Speicherchips, peilen die Amerikaner im laufenden Quartal einen Rekordumsatz an", betonte der Börsenexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

"Diese Turnaround-Story entfacht die Fantasie der Anleger in Sachen Chips und Künstliche Intelligenz neu", fuhr Molnar fort. Entsprechend zogen vorbörslich auch die Aktien der bekannten KI-Favoriten der Anleger weiter an. NVIDIA etwa wurden in New York 2,2 Prozent höher gehandelt und Broadcom etwa zwei Prozent.

Ein Börsianer betonte, dass neben dem Ausblick auch das Micron-Ergebnis im vierten Geschäftsquartal deutlich über den Erwartungen liege. Der Umsatz wurde im Vorjahresvergleich fast verdoppelt auf knapp 7,8 Milliarden US-Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,18 Dollar. Im Durchschnitt hatten Analysten diesen nur in Höhe von 1,12 Dollar je Aktie erwartet und den Umsatz bei 7,66 Milliarden.

"In Europa dürfte der positive Trend bei Speicherchips mit hoher Bandbreite die Stimmung bei Branchenausrüstern wie ASML und ASMI verbessern, die direkt von Investitionen profitieren", sagte der Händler. Aber auch für weniger direkt beteiligte Waferhersteller seien die Trends von Vorteil, auch wenn die Situation der Lagerbestände in dieser Branche weiterhin schwierig sei. Siltronic legte um drei Prozent zu./tih/ag/jha