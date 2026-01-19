DAX24.885 -0,4%Est506.023 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -3,7%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.728 -3,7%Euro1,1918 +0,2%Öl69,62 +0,8%Gold5.092 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Iamgold: Der Margenkönig im 5.000-USD-Goldrausch Iamgold: Der Margenkönig im 5.000-USD-Goldrausch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS 2: Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott stark

11.02.26 11:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
19,10 EUR -8,32 EUR -30,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SCHOTT Pharma
15,94 EUR 1,28 EUR 8,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Kursentwicklung, weitere Stimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursentwicklung der Aktien der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer und Schott Pharma könnte am Mittwoch kaum unterschiedlicher sein. Während erstere nach der Verschiebung der Bilanz für 2025 um bis zu 35 Prozent einbrachen auf das tiefste Niveau seit Sommer 2009, erholen sich Schott zeitweise um fast 13 Prozent.

Wer­bung

Der Weg von Gerresheimer führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb JPMorgan-Experte David Adlington in seiner ersten Reaktion. Nach Einschätzung des Barclays-Experten Pallav Mittal muss das neue Management die langfristige Darstellung des Unternehmens komplett überarbeiten und sich nur noch wirklich erreichbare Ziele setzen, um verlorenes Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Am Dienstagabend hatten die Düsseldorfer die ursprünglich für den 26. Februar geplante Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 verschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeiter gegen interne Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften verstoßen.

Die daraus resultierenden Korrekturen im Konzernabschluss betreffen demnach im Wesentlichen die Erfassung von Umsatzerlösen und die Bilanzierung und Bewertung von Vorräten. Der Konzern prüfe weiter Ursachen und Verantwortlichkeiten und habe bereits erste personelle und organisatorische Konsequenzen gezogen. Zudem wurde eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Klärung beauftragt.

Wer­bung

Auch rechnet das Unternehmen 2025 mit nicht zahlungswirksamen Wertminderungen in Höhe von 220 bis 240 Millionen Euro. Ursache sind vor allem Entwicklungen bei Sensile Medical in der Schweiz und Gerresheimer Moulded Glass Chicago in den USA. 2025 wird man aus Sicht des Barclays-Experten Mittal unter den Markterwartungen gelandet sein. Auch 2026 liege der Konsens eher am oberen Ende dessen, was in Aussicht gestellt wurde.

Im Februar 2025 hatten Anleger noch rund 80 Euro für Gerresheimer-Papiere gezahlt, auch wegen Übernahmefantasie, die aber rasch wieder entwich. Im Juli erklärte der Konzern die Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot für beendet. Hinzu kam eine träge Geschäftsentwicklung, das Unternehmen musste bei den Geschäftszielen zurückrudern.

Und dann leitete auch noch die Finanzaufsicht Bafin eine Prüfung problematischer Buchungen im Konzernabschluss 2024 ein. Anleger hatten dann aber eigentlich gehofft, dass das Thema vorbei sei, nachdem Gerresheimer von einer wahrscheinlichen Fehlbuchung eines niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrages berichtet hatte, was im Vergleich zum Konzernumsatz kaum ins Gewicht fällt.

Wer­bung

Der Konkurrenten SCHOTT Pharma erhielt derweil Lob für seinen überraschend schwungvollen Start in das neue Geschäftsjahr 2025/26. Umsatz und operatives Ergebnis seien klar besser gewesen als erwartet, schrieb etwa Olivier Calvet von der Schweizer Bank UBS./ag/mis/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
11:51Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
09:31Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:31Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:51Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
23.01.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
09.12.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
22.12.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
16.12.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen