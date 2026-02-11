DAX25.195 +1,4%Est506.071 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.988 +1,1%Euro1,1880 ±0,0%Öl68,92 -1,0%Gold5.061 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung
Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

AKTIEN IM FOKUS 2: Mercedes-Benz enttäuscht mit Zahlen und Ausblick

12.02.26 11:26 Uhr
AKTIEN IM FOKUS 2: Mercedes-Benz enttäuscht mit Zahlen und Ausblick | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,08 EUR -1,62 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,78 EUR -2,37 EUR -4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,20 EUR 0,20 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,70 EUR -0,25 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.185,5 PKT 329,4 PKT 1,33%
Charts|News|Analysen

(Neu: Mercedes-Minus deutlich reduziert, VW und Porsche im Plus, mehr Kommentare.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Autowerte stehen am Donnerstag wegen Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) auf der Schattenseite des DAX. Nach der Vorlage von Quartalszahlen und des Ausblicks gerieten die Aktien des Premium-Autobauers zeitweise mit mehr als fünf Prozent Minus unter Druck. Erst auf dem Tief seit Ende Oktober und an der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 54,63 Euro verläuft, konnten sie sich dann stabilisieren.

Wer­bung

Zuletzt schrumpfte der Abschlag bei Mercedes-Benz bei einem Kurs 57,11 Euro auf 1,5 Prozent. Die Titel der anderen deutschen Autobauer wurden in Mitleidenschaft gezogen, konnten ihr Spitzenminus von bis zu 2,8 Prozent im Falle von BMW aber auch deutlich auf 0,7 Prozent reduzieren. VW (Volkswagen (VW) vz) und Porsche AG schafften es in einem allgemein wieder guten Marktumfeld sogar über die Gewinnschwelle. Der Dax zog um 1,3 Prozent an in Richtung Rekordhoch.

Laut den Experten von Index-Radar passen die Nachrichten von Mercedes in das schon länger bestehende Branchenbild. "Die Kombination aus massiv steigenden Investitionen in Elektromobilität und Softwarearchitektur, zunehmendem Wettbewerbsdruck - insbesondere aus Asien - sowie strukturellen Margenrisiken belastet die Visibilität nachhaltig", schrieben die Experten am Donnerstag. Der technologische Umbau binde Kapital, während die Branche operativ mit Preisdruck und Nachfrageschwankungen zu kämpfen habe.

Mercedes-Benz hatte für 2025 einen Gewinneinbruch vermeldet, der es in sich hat. Patrick Hummel von der UBS verwies dabei auf ein "sehr schwaches viertes Quartal". Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung im Schlussquartal um 29 Prozent verfehlt, kommentierte Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research das Ergebnis, das nur auf der Umsatzseite besser aussehe.

Wer­bung

Das Abschneiden der Pkw-Kernsparte im vergangenen Jahr wurde als Enttäuschung gewertet und in der Folge hat sich der Autobauer für das neue Jahr auch nur vorsichtige Ziele gesetzt. Das obere Ende der Margen-Zielspanne liege mit 5 Prozent unter dem Konsens, schrieb Reitman. Laut Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC herrscht Vorsicht mit Blick auf die Geschäfte in China und USA - letzteres zollbedingt.

Dass die für 2025 an die Aktionäre ausgezahlte Mercedes-Dividende von 4,30 Euro auf 3,50 Euro sinken soll, war keine Belastung. Der Rückgang sei nicht so drastisch wie gedacht, hieß es hierzu von Händlerseite. UBS-Experte Hummel bezeichnete die Auszahlung gemeinsam mit der Barmittel-Entwicklung als solide. Das Cashflow-Ziel für 2026 bezeichnete Philippe Houchois von Jefferies sogar als "ermutigend" in einem Jahr des Übergangs./tih/men/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
11:26Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
09:36Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:06Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
08:56Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
08:46Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:36Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:46Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:26Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
09:06Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
08:56Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen