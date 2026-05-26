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AKTIEN IM FOKUS 2: Micron auf Rekord - Andere Chiptitel ziehen mit

25.06.26 15:44 Uhr
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(Neu: Überschrift, Kurse von der US-Technologiebörse Nasdaq, KI-Ambitionen von Qualcomm, Expertenaussagen)

NEW YORK (dpa-AFX) - Herausragende Geschäftszahlen und ein starker Ausblick haben Micron (Micron Technology) am Donnerstag einen Kurssprung um 18 Prozent auf beschert. Damit machen die Aktien des US-Speicherchip-Spezialisten den Rückschlag der vergangenen zwei Tage mehr als wett und markieren erneut ein Rekordhoch.

Die überwiegend begeisterten Analysten hoben reihenweise ihre Kursziele für die Aktie an. Sie attestierten dem Unternehmen ein überragendes zweites Geschäftsquartal und sehen auch die Ziele für das laufende Quartal weit über den Erwartungen. Noch beeindruckender ist laut JPMorgan-Experte Harlan Sur aber die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16. Damit werde Micron von einem zyklischen Hersteller zu einem Zulieferer, dessen Umsätze und Margen auf Jahre hin nach unten abgesichert seien.

Zu den 16 Kunden zählten zwei Hyperscaler, ergänzte Srini Pajjuri von der kanadischen Bank RBC - also große Technologieunternehmen, die massiv in KI-Infrastruktur investieren. Citigroup-Experte Atif Malik verwies darauf, dass diese Schlüsselkunden-Verträge rund 40 Prozent des Umsatzes in den kommenden fünf Jahren abdecken dürften.

Im Kielwasser von Micron legten auch andere US-Halbleitertitel kräftig zu. Für QUALCOMM ging es um knapp neun Prozent bergauf. Der bisher im Mobilfunkchip-Bereich starke Hersteller will mit Komponenten für KI-Rechenzentren bis zum Geschäftsjahr 2029 Umsätze von mehr als 15 Milliarden Dollar per annum erzielen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass der Social-Media- und Technologieriese Meta den neuen Qualcomm-Chip für Rechenzentren Dragonfly C1000 in seiner KI-Infrastruktur einsetzten will./gl/tih/nas

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19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
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