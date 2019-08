AKTIEN IM FOKUS 2: Mietdeckel in Berlin belastet Immobilienwerte erneut deutlich

Werbung

Heute im Fokus

DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Handelsstreit: Wohl neue Verhandlungen -- ifo-Index fällt weiter -- Goldpreis auf Höhenflug -- UBS, Deutsche Bank, Axel Springer im Fokus

Goldman senkt Ströer auf 'Neutral'. Vivendi will Stimmrechte bei Mediaset per Gericht sichern. Delivery Hero verkauft Blumen, Medizin und Lebensmittel. Netflix kündigt 'Breaking Bad'-Film an. Vonovia kritisiert geplanten Mietendeckel in Berlin. Credit Suisse investiert Hunderte Millionen in Schweiz-Geschäft.