AKTIEN IM FOKUS 2: Netflix auf Erholungskurs - Ausstieg aus Warner-Bieterkampf

27.02.26 17:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
80,30 EUR 8,95 EUR 12,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
11,30 EUR 1,80 EUR 18,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,85 EUR -0,52 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurse aktualisiert, weitere Kommentare)

NEW YORK (dpa-AFX) - Das wahrscheinliche Ende des Bieterkampfs um Warner Brothers (Warner Bros Discovery) durch den Rückzug von Netflix hat dessen Aktien am Freitag mächtig Auftrieb gegeben. Zuletzt notierten die Titel des Streamingriesen 8,5 Prozent im Plus bei 91,80 US-Dollar. Damit setzten sie ihren zuletzt rasanten Erholungskurs von der Verlustserie seit Herbst fort, als es die ersten Berichte über ein Interesse von Netflix an dem Medienkonzern gegeben hatte.

Für die Aktien des Warner-Konkurrenten Paramount (Paramount Skydance), deren Kurs sich in den vergangenen Monaten gut halbiert hatte, ging es um 11,5 Prozent bergauf. Der Warner-Verwaltungsrat sprach sich zuletzt für Paramounts aufgebesserte Offerte aus. Netflix wollte diese nicht kontern, da das Geschäft dann finanziell nicht mehr attraktiv gewesen wäre. Die Titel von Warner Brothers gaben um 1,7 Prozent nach.

Experten begrüßten den Ausstieg von Netflix. Jefferies-Analyst James Heaney traut dem Streamingriesen auch ohne den Zukauf bis 2030 jährliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen von mindestens 10 beziehungsweise 20 Prozent zu.

Sein Kollege Markus Leistner von der DZ Bank betonte zudem, dass eine Milliardenzahlung von Paramount Netflix den Rückzug versüße. Paramount hatte sich schon zuvor bereiterklärt, die Vertragsstrafe von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner in diesem Fall an Netflix zahlen muss. Leistner verwies zudem darauf, dass Netflix nun ein Programm zum Aktienrückkauf wiederaufnehmen will.

UBS-Analyst John Hodulik geht davon aus, dass sich die Anleger nun auf die starken Wachstumsaussichten und die im historischen Vergleich attraktive Bewertung von Netflix fokussieren werden. Aus seiner Sicht wird das Unternehmen "DER" Branchenführer im Bereich Streaming bleiben. Zudem sei Netflix gut positioniert, um die Monetarisierung auf der Plattform weiter zu verbessern.

Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta warnte die Unternehmen, dass es eine Wettbewerbsprüfung geben werde. Eine Übernahme von Warner durch Paramount sei noch keine ausgemachte Sache. Auch die Wettbewerbshüter in Washington werden das Geschäft angesichts seiner Dimension unter die Lupe nehmen./edh/gl/he

