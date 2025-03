AKTIEN IM FOKUS 2: Riesiges Finanzpaket treibt Rüstungs- und Infrastrukturwerte

(neu: Mehr Details, mehr Aktien und aktuelle Kurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verständigung von Union und SPD auf ein enormes Finanzpaket für Rüstung und Infrastruktur hat am Mittwoch zahlreiche Aktien aus diesen Branchen prozentual zweistellig nach oben katapultiert. Die gesamte Börse profitierte: DAX, MDAX und SDAX gewannen zwischen 3,3 Prozent und 5,8 Prozent.

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert und obendrein für Straßen, Brücken, Schienen und anderes im Bereich Infrastruktur ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro geschaffen werden. Am Markt wurde das Vorhaben unisono als "historische Entscheidung" bezeichnet.

"Deutschland wird Hunderte Milliarden Euro für Investitionen in diese zwei Bereiche freigeben, was ein drastischer Kurswechsel ist, da er die strenge Kontrolle der Staatsverschuldung auf den Kopf stellt", kommentierte ein Marktexperte. Auch Stephen Innes, Managing Partner beim Vermögensverwalter SPI Asset Management, sprach von einem Wendepunkt. "Der Markt verliert keine Zeit mit der Neubewertung", resümierte er die Kurssprünge an der deutschen Börse.

Im Dax stiegen Rheinmetall um 4,4 Prozent, wobei die Marke von 1.200 Euro für die Aktie weiterhin eine Hürde bleibt. Airbus (Airbus SE (ex EADS)) gewannen 2,3 Prozent und die Papiere des Triebwerksbauers MTU (MTU Aero Engines) stiegen um 4,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 353,50 Euro. Bei den Nebenwerten ging es für HENSOLDT um 9,5 Prozent hoch, während sich RENK mit plus 8,6 Prozent dem am Vortag erreichten Rekordhoch wieder annäherten.

Thyssenkrupp (thyssenkrupp) kletterten um 14 Prozent und erreichten zeitweise den höchsten Stand seit Juni 2022. Dabei wurde die Aktie diesmal nicht nur von der Marine-Tochter TKMS angetrieben, die von BofA-Analyst Jason Fairclough als "verborgene Rüstungssparte" bezeichnet wird. Angesichts der Infrastrukturpläne stand auch die Kernsparte Stahl des Industriekonzerns im Fokus der Anleger.

Im Dax zogen Heidelberg Materials als Favorit um 14 Prozent an und erreichten bei gut 163 Euro eine neue Bestmarke. Für Siemens Energy ging es um 9,6 Prozent nach oben. Außerdem sprangen im MDax Bilfinger (Bilfinger SE) als Spitzenwert um knapp 22 Prozent auf den höchsten Stand seit elf Jahren. HOCHTIEF legten um 14 Prozent zu. Zeitweise waren sie bis auf ein Rekordhoch von knapp unter 180 Euro hoch gesprungen.

Gefragt waren überdies aus dem SDax die Aktien des Bahntechnikunternehmens Vossloh, die um rund 17 Prozent auf den höchsten Stand seit Sommer 2017 stiegen. Prozentual zweistellig legten auch die Aktien von Lagertechnik-Unternehmen wie Kion (KION GROUP) oder Jungheinrich zu. Beide sind damit zurück auf dem Kursniveau im Sommer 2024.

Chefvolkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank zeigte sich "erleichtert", dass die künftigen Koalitionspartner die finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen wollten, die Bundeswehr wieder verteidigungsfähig zu machen. Der faktische Rückzug der Amerikaner bedeute für die westeuropäischen Demokratien, dass sie sich in Zukunft auch allein gegen ein imperialistisches Russland verteidigen können müssten. "Richtig ist auch, viel Geld für die heruntergewirtschaftete Infrastruktur bereitzustellen, die auch für viele Unternehmen ein großes Problem ist."

Derweil rechnete JPMorgan-Analyst David Perry vor, dass in Deutschland 2025 ein Prozent von der Wirtschaftsleistung (BIP) ein Betrag von etwa 45 Milliarden Euro für Rüstungsausgaben bedeute. Zwar sei noch unklar, wie hoch die deutschen Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren sein werden, "aber es hat den Anschein, dass es 3 Prozent oder mehr sein könnten, da Deutschland versucht, seine militärische Leistungsfähigkeit nach 30 Jahren chronischer Unterinvestition wieder aufzubauen".

Der alte Bundestag soll die Änderungen nächste Woche beschließen. Denn: Um dafür die erforderliche Zweidrittelmehrheit zusammenzubekommen, muss die Abstimmung darüber noch in der laufenden Legislaturperiode erfolgen - mit zusätzlich einer breiten Unterstützung der Grünen oder der vollen Unterstützung der FDP, wie Volkswirt Krämer sagte. Im neuen Bundestag nämlich könnten AfD und Linke die Vorhaben blockieren. Der Commerzbank-Experte sieht aber nicht nur in diesem Punkt eine gewisse Unsicherheit, er merkte inhaltlich zudem kritisch an, dass die Schuldenbremse so "faktisch jede Bindungskraft verliert". Zudem bedeute eine bessere Infrastruktur allein ebenfalls noch keinen Neustart in der Wirtschaftspolitik.

Nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj gibt es derweil wieder Zeichen für eine Annäherung. Trump begrüßte, dass sich der ukrainische Präsident in einem Brief zu Friedensverhandlungen bereiterklärt habe, und auch Russland bezeichnete Selenskyjs Bereitschaft für Friedensverhandlungen als positiv. Es bleibe aber die Frage, mit wem Selenskyj verhandeln wolle, nachdem er Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin per Dekret für unmöglich erklärt habe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Moskau verlangt eine Aufhebung des Verbots vom September 2022./ck/tih/stk