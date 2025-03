AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstung gesucht - Gewinnmitnahmen bei Rheinmetall

Werte in diesem Artikel

(neu: Kurse, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das in dieser Woche vor entscheidenden Abstimmungen stehende Finanzpaket des Bundes inklusive hoher Investitionen in die Verteidigung hat am Montag die Aktien von Rüstungsunternehmen auf neue Rekordstände getrieben. Beim Schwergewicht und Trendsetter Rheinmetall haben sich Anleger allerdings im Verlauf für Gewinnmitnahmen entschieden. Nachdem der Kurs allein im laufenden Börsenjahr um gut 120 Prozent nach oben geschossen war, und erstmals über 1.400 Euro landete, gaben die Papiere zuletzt um knapp 2 Prozent auf 1.343 Euro nach.

Auch bei HENSOLDT ließ der Schwung etwas nach, die Papiere des Radar- und Sensorherstellers gewannen 1,3 Prozent, verpassten bislang aber den Sprung auf eine weitere Höchstmarke. RENK schafften dagegen eine weitere Rekordmarke, sie verteuerten sich um 6,6 Prozent.

"Der Markt schlägt ein neues Kapitel auf", schrieb Anleihenexperte Rainer Guntermann von der Commerzbank. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit bei der Bundestagsabstimmung am Dienstag sei "sehr wahrscheinlich", nachdem das Verfassungsgericht erste Versuche, die Abstimmung zu stoppen, abgelehnt habe. Verteidigungsausgaben von mehr als einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts würden von der Schuldenbremse ausgenommen, wobei der Begriff Verteidigung breiter gefasst werde.

Noch deutlich ausgeprägter waren die Gewinne von Steyr Motors. Nach plus fast 70 Prozent am Freitag schnellten die Papiere des Motorenherstellers um weitere gut 140 Prozent hoch auf einen Rekordwert von 218 Euro. Der Kurs hat sich damit in nur vier Börsentagen versechsfacht. Hierzu dürfte auch der geringe Anteil frei handelbarer Aktien beitragen. Großaktionär ist die Beteiligungsgruppe Mutares, deren Aktien um 16 Prozent anzogen - ebenfalls auf ein Rekordniveau./bek/ag/jha/