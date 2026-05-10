DAX24.341 ±0,0%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 +2,5%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.753 -1,5%Euro1,1772 ±0,0%Öl103,9 +3,6%Gold4.658 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Intel 855681 SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir, Ölpreis im Fokus
Top News
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft
Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX richtungslos mit leichtem Abwärtsdruck Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX richtungslos mit leichtem Abwärtsdruck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungswerte im Abverkauf - Rheinmetall weiter auf Talfahrt

11.05.26 10:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
72,06 EUR -2,84 EUR -3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
46,67 EUR -2,35 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.183,20 EUR -27,00 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
73,80 EUR -5,30 EUR -6,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kursentwicklungen, weitere Stimmen, Text neu gefasst)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vor dem Wochenende bereits sehr schwachen Papiere von Rüstungswerten haben am Montag ihre Verluste ausgeweitet. Auch TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), die vorbörslich noch Auftrieb bekommen hatten von gut aufgenommenen Geschäftszahlen, drehten rasch ins Minus mit zuletzt 2,4 Prozent auf 76,80 Euro.

Der Marineschiffbauer hatte nach Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der Hersteller von U-Booten und Überwasserschiffen profitiert weiter von hohen Ausgaben der Regierungen für Militär. Das zum Industriekonzern thyssenkrupp gehörende Unternehmen kann trotz Rückgängen beim Neugeschäft auf einen rekordhohen Auftragsbestand bauen. Ein Händler nannte die Zahlen von TKMS auf den ersten Blick solide. Allgemein sei am Markt aber die Rüstungsstory inzwischen "out", sodass die Geschäftszahlen nicht mehr reichten für eine Kurserholung.

Bei Rheinmetall verschärfte sich am Montagmorgen die Talfahrt. Beim Kurs von mittlerweile unter 1.200 Euro verloren die Papiere zuletzt 3 Prozent. Am Freitag waren sie nach einem kritischen Kommentar von JPMorgan bereits erneut stark abgerutscht. Sie notieren aktuell auf dem tiefsten Stand seit April 2025 und haben in diesem Jahr nun schon fast ein Viertel verloren. Warburg Research hält den Ausverkauf zwar für überzogen und stufte die Anteile jetzt auf "Buy" hoch. Davon konnten Rheinmetall zum Wochenauftakt aber nicht profitieren.

Die Aktien von RENK sackten am Montag um gut 3 Prozent ab, nachdem sie am Freitag ebenfalls stark nachgegeben hatten. HENSOLDT standen am Montag mit ähnlichen hohen Abschlägen weiter unter Druck.

Rüstungswerte stehen seit geraumer Zeit auf den Verkaufszetteln der Investoren - auch und vor allem angesichts der Friedensbemühungen in der Ukraine. Mit einem nachhaltigen Waffenstillstand in der Ukraine würde der wichtigste Treiber für Rüstung wegfallen, schrieben am Montag die Experten von Bernstein Research.

Aktien von Rüstungsunternehmen mit hohem Umsatzanteil an Landsystemen wie Munition, Panzer und Transportfahrzeuge sehen die Analysten als am stärksten gefährdet. Darunter seien Rheinmetall und auch Renk, deren Produkte im Ukraine-Krieg mit am intensivsten verwendet werden./ajx/bek/mis

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
09:06Rheinmetall BuyWarburg Research
08.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
08.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:06Rheinmetall BuyWarburg Research
08.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
08.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen