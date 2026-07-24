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AKTIEN IM FOKUS 2: Software-Werte mit SAP weiter auf Erholungskurs

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
83.60 EUR 8.10 EUR 10.73 %
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Bechtle AG
32.40 EUR 1.86 EUR 6.09 %
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Nemetschek SE
60.20 EUR 3.50 EUR 6.17 %
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148.20 EUR 7.48 EUR 5.32 %
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TeamViewer
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(Neu: Ionos-Rally, aktueller Kursverlauf)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Software-Aktien haben zum Start in die neue Börsenwoche ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Bereits am Freitag hatten die Branchenwerte dank positiv aufgenommener Quartalsresultate von SAP (SAP SE) einen Kurssprung gemacht. Dieser Schwung hält Marktbeobachtern zufolge vorerst an.

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Die Papiere von SAP stiegen am Montagnachmittag auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Wochen und setzten sich mit einem Kursplus von 6,0 Prozent an die Spitze des DAX. Bereits am Freitag hatten sie mit einem Anstieg um 9,3 Prozent dem deutschen Leitindex mächtig Schwung gegeben hatten. Die Erholung stützte sich auf den kurzfristigen Vertragsbestand bei Mietsoftware (Cloud), der die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Tags zuvor waren die Titel der Walldorfer noch auf das tiefste Niveau seit November 2023 abgesackt.

Mit Nemetschek (Nemetschek SE), Bechtle, TeamViewer und ATOSS Software gehörten auch Software-und IT-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe mit Kursaufschlägen zwischen 2,3 und 9,6 Prozent zu den größten Gewinnern in den Indizes MDAX und SDAX. Atoss hatte am Freitag ebenfalls gute Nachrichten für die Anleger parat. Das Unternehmen habe dank eines guten Cloud-Geschäfts bei der Profitabilität überrascht, sagte ein Händler.

Für die Anteilscheine der United-Internet-Tochter (United Internet) IONOS ging es um 4,8 Prozent nach oben. Damit erklommen die Papiere des Internet-Dienstleisters und Softwareanbieters den höchsten Stand seit Oktober 2025.

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Laut dem Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt bei SAP und im Sektor spürbaren Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz etwas mildern. Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sieht die zuletzt verzeichnete Zurückhaltung der Investoren mittlerweile sogar als widerlegt./edh/bek/he

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DatumRatingAnalyst
13:51 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:11 SAP SE Buy UBS AG
11:11 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK