AKTIEN IM FOKUS 2: Symrise mit Hoch seit Juni 2025 nach starken Givaudan-Zahlen

13.10.26 11:04 Uhr

(neu: Kursentwicklung, mehr zur Geschäftsentwicklung von Givaudan, Analystenstimmen))

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Umsatzzahlen des Schweizer Aromenherstellers Givaudan haben am Dienstag auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Symrise angeschoben. Während Givaudan in Zürich den höchsten Kurs seit Juli 2025 erreichten und zuletzt mehr als 7 Prozent gewannen, verteuerten sich Symrise im moderat höheren DAX um 2,5 Prozent auf 95,62 Euro.

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Damit hatten die Symrise-Aktien im deutschen Leitindex die Nase vorn. Mit in der Spitze 96,60 Euro hatten sie zuvor ihr Jahreshoch von Ende Juli hinter sich gelassen und den höchsten Stand seit Juni 2025 erklommen.

Givaudan hatte im dritten Quartal überraschend stark zugelegt und von der Nachfrage nach teuren Parfüms profitiert. Die Erwartungen am Markt konnte der Genfer Konzern klar übertreffen. In Nordamerika lief es allerdings weiter schwach.

Analysten zeigten sich beeindruckt von den Schweizern. Die ZKB sprach von einer "eindrücklichen Wachstumsbeschleunigung". Andere Experten rechnen angesichts des florierenden Geschäfts mit margenstarken Luxusparfüms nun mit steigenden Markterwartungen für Umsatzwachstum und Margen./ajx/mis