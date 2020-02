AKTIEN IM FOKUS 2: Ziele und Dividende machen Fresenius und FMC zu Dax-Favoriten

Werbung

Heute im Fokus

DAX beendet Handel schwächer -- Fresenius erreicht Ziele -- MTU übertrifft Gewinnziel 2019 -- Dialog Semiconductor übernimmt Adesto Technologies -- Infineon, PUMA, FMC im Fokus

EZB: Gewinn steigt 2019 auf 2,4 Milliarden Euro. Goldpreis setzt Rekordjagd in Euro fort. US-Fed will an Geldpolitik festhalten. OVG prüft zu Tesla-Rodungsstopp Stellungnahmen von Verfahrensbeteiligten. WACKER CHEMIE will wegen Solarflaute sparen. GfK: Virusepidemie verunsichert Verbraucher.