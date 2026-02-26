DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +8,5%Nas22.752 +0,4%Bitcoin59.247 +6,0%Euro1,1690 -0,7%Öl77,94 +7,5%Gold5.292 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich klar unter 25.000-Punkte-Marke -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Almonty, Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen
Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe? Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS 3: Rüstungsbranche überwiegend gefragt mit Iran-Krieg

02.03.26 17:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
25,60 EUR 1,10 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
79,00 EUR 3,85 EUR 5,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
59,08 EUR 2,06 EUR 3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.634,00 EUR -30,00 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
95,20 EUR 0,40 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10.780,1 PKT -130,4 PKT -1,20%
Charts|News|Analysen
MDAX
30.856,8 PKT -703,5 PKT -2,23%
Charts|News|Analysen

(neu: Kurse)

FRANKFURT/PARIS/LONDON/MAILAND/NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien aus der Rüstungsbranche sind am Montag gegen die allgemeine Kursschwäche an Europas Börsen überwiegend gekauft worden. Auch in New York waren diese Werte gefragt. Sie gelten als potenzielle Profiteure der Eskalation im Nahen Osten.

Wer­bung

Im MDax stemmten sich HENSOLDT sowie RENK mit Gewinnen von zuletzt 4,9 und 3,5 Prozent gegen den schwachen Markt. Die Papiere des U-Boot-Herstellers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) drehten zwar mit 0,8 Prozent ins Minus, lagen damit im Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen aber immer noch vergleichsweise weit vorn. Ähnliches galt - ungeachtet der Kursverluste von 1,8 Prozent - für die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall im Leitindex Dax.

"Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die anschließenden Vergeltungsschläge dürften den Blick von Investoren auf Raketenabwehrsysteme richten", schrieb Analyst Charles Armitage von der Citigroup. Zudem dürften die USA die Rüstungsausgaben aufstocken. Er nannte unter anderen die Systeme Iris-T SLM der Hersteller Diehl und Hensoldt sowie das System Skyranger von Rheinmetall.

"Die Eskalation der Spannungen in der Region sollte den Aktien der europäischen Verteidigungsbranche weitere Unterstützung verleihen", schrieb Chloe LeMarie von der Investmentbank Jefferies. Der Konflikt komme zu zahlreichen ohnehin schon existierenden geopolitischen Spannungen hinzu.

Wer­bung

Auch in Europa waren Rüstungstitel gefragt. Die Papiere von BAE Systems führten mit plus 5,1 Prozent die Gewinnerliste im britischen FTSE 100 an und erreichten ein Rekordhoch. Mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent in den USA würde der breit aufgestellte Waffenproduzent unter den europäischen Herstellern am stärksten von höheren Rüstungsausgaben der USA profitieren, so Charles Armitage von der Citigroup.

Dem französischen Branchenkollegen Thales reichte ein Kursanstieg um 0,9 Prozent für einen der vorderen Plätze im französischen Cac 40. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Radarsysteme und unterstützt Streitkräfte bei der Sicherung kritischer Infrastruktur. In Mailand gewannen Aktien von Leonardo 3,3 Prozent. Der Technologiekonzern stellt Hubschrauber und Militärflugzeuge sowie elektronische Überwachungssysteme her.

In den USA gewannen die Rüstungsaktien RTX (Raytheon Technologies) 3,6 Prozent und die von Lockheed Martin 2,2 Prozent. Lockheed beliefert die US-Armee mit dem THAAD-Raketenabwehrsystem./bek/tih/gl/nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAE Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAE Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen