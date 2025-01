AKTIEN IM FOKUS: Absatzzahlen hellen Stimmung der Anleger für Fahrzeugbauer auf

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Absatzzahlen hellen Stimmung der Anleger für Fahrzeugbauer auf

Die Aktien von Fahrzeugbauern haben am Dienstag nach Verkaufszahlen zugelegt. Wie schon bei anderen Branchenvertretern zu Wochenbeginn nahmen die Anleger auch bei Daimler Truck, TRATON und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) die rückläufige Absatzentwicklung gelassen auf.

Am Nachmittag belegten Daimler Truck mit einem Kursplus von 2,7 Prozent auf 38,65 Euro den Spitzenplatz im DAX. An den zwei Handelstagen zuvor waren die Aktien des Lkw- und Busherstellers gesunken.

Daimler Truck verkaufte 2024 zwar 12 Prozent weniger Nutzfahrzeuge als im vorangegangenen Jahr, doch im Schlussquartal habe der Absatz 5 Prozent über den Markterwartungen gelegen, lobten Analyst Nick Housden von der kanadischen Investmentbank RBC sowie Daniela Costa vom US-Haus Goldman Sachs. Letzterer machte dafür auch den Abbau von Lagerbeständen verantwortlich. Zudem kam ein Großauftrag des Online-Händlers Amazon über 200 schwere Elektro-Lkw der Schwaben bei den Anlegern gut an.

Von positiv aufgenommenen Absatzzahlen profitierten auch die zuletzt ähnlich schwachen Titel der VW-Nutzfahrzeugholding TRATON: Sie reihten sich mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 27,30 Euro im Nebenwerte-Index SDAX weit vorn ein. Traton lieferte im vergangenen Quartal lediglich 1 Prozent weniger Fahrzeuge aus als ein Jahr zuvor.

Außer der Sparte VW Truck & Bus hätten alle Bereiche positiv überrascht, kommentierte Costa. Nicolai Kempf von Deutsche Bank Research geht zudem davon aus, dass Traton im vergangenen Quartal mehr Fahrzeugaufträge erhalten hat als im dritten Quartal. Er rät weiter zum Kauf der Aktie und liegt mit einem auf 42 Euro bestätigten Kursziel um mehr als 50 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Die VW-Aktien legten ebenfalls nach Absatzzahlen, die für die Monate Oktober bis Dezember einen Rückgang um 2,3 Prozent belegten, zu. Da sie bereits am Montag nach Zahlen der Töchter Porsche AG (Porsche) und Audi gestiegen waren, reichte es aber nur für ein Kursplus von zuletzt noch 1,4 Prozent auf 92,14 Euro. Damit blieb der Aktienkurs knapp unter dem tags zuvor erreichten höchsten Stand seit Ende Oktober.

Im Sog der europaweit freundlichen Autowerte zogen BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) am Dienstag um 1,2 beziehungsweise 1,1 Prozent an. Den Münchnern war am Montag - anders als den Stuttgartern - eine positive Kursentwicklung nach den eigenen Absatzzahlen verwehrt geblieben. Dass Goldman sich in einer Branchenstudie am Dienstag skeptisch zu den Aussichten der Premiumhersteller äußerte, ließ die Aktienkurse eher kalt./gl/ck/he