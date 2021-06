AKTIEN IM FOKUS: Adidas und Puma in Top-Form - Aktionäre freuen sich doppelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der beiden deutschen Sportartikelhersteller adidas und Puma (PUMA SE) haben am Dienstag Rekordhöhen erreicht. Adidas profitierten am Nachmittag von der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms. In der Spitze ging es bis auf über 319 Euro hoch, zuletzt noch um 2,4 Prozent auf 317,40 Euro. Puma hatten bereits vor Adidas eine Bestmarke erreicht, legten aber am Nachmittag nochmal eine Schippe drauf mit plus zweieinhalb Prozent.

Das Rückkaufprogramm von Adidas ist Teil der neuen Strategie bis 2025. Dabei will Adidas unter anderem die Profitabilität deutlich steigern. 30 bis 50 Prozent des Gewinns aus dem fortgeführten Geschäft will der Konzern als Dividende ausschütten, dazu kommen die Aktienrückkäufe. Insgesamt will Adidas so acht bis neun Milliarden Euro an seine Aktionäre weiterreichen./ajx/jha/