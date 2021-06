AKTIEN IM FOKUS: Airbus und Boeing steigen - Branchenweite Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein Ende des Subventionsstreits um Airbus (Airbus SE (ex EADS)) und Boeing hat die Kurse beider Aktien am Dienstag angetrieben. Die Airbus-Papiere rückten am Vormittag auf Xetra um 1,5 Prozent vor. De Boeing-Aktien stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,2 Prozent, allerdings bei noch recht geringen Handelsumsätzen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet noch für diesen Dienstag eine Lösung im Streit mit den USA über gegenseitige Strafzölle wegen Subventionen an Airbus und Boeing. Es handele sich um den längsten Handelskonflikt in der Geschichte der Welthandelsorganisation WTO, deshalb liege eine Lösung im Interesse beider Seiten.

Rückenwind könnten die Kurse der Branche derweil auch von einer Studie der Berenberg Bank bekommen. Nach drastischen Produktionskürzungen im Flugzeugbau in der Corona-Krise nehme die Erholung nun wieder Fahrt auf, urteilte Analyst Andrew Gollan und erhöhte deshalb die Kursziele für Airbus, Boeing, MTU (MTU Aero Engines) und SAFRAN. Die Kurse der beiden letztgenannten Aktien gewannen 3,1 beziehungsweise 1,4 Prozent. Rolls-Royce verteuerten sich um 2,1 Prozent. MTU lagen an der Spitze im Dax (DAX 30)/bek/ajx