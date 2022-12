AKTIEN IM FOKUS: Analysten lösen Kursbeben bei US-Reisewerten aus

Im Online-Seminar morgen Abend schaut sich Profi-Trader Ingmar Königshofen die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Zins- und Rezessionssorgen: DAX schließt mit Verlusten -- Deutsche Bank kooperiert mit NVIDIA -- Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel -- DWS, Evonik, MorphoSys im Fokus

VW plant Fertigung von Elektro-SUV in Wolfsburg. Deutsche Post prüft Aufschlag für schnellere Briefe. SAP will Einstellungshürden senken. EU-Kommission will Londons Clearing-Geschäfte in EU abwickeln. Stellantis-Europachef fordert niedrige Kosten für E-Autos. Goldman Sachs stuft flatexDEGIRO herab. Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel. Glencore rechnet für 2023 mit geringerer Gesamtfördermenge.