DAX23.685 +0,8%ESt505.340 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,89 -1,7%Gold3.540 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln
Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

AKTIEN IM FOKUS: Analystenlob treibt Adidas an die Dax-Spitze - Puma schwächelt

03.09.25 12:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
170,80 EUR 6,00 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
20,48 EUR -0,17 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Sportartikelherstellers adidas sind am Mittwoch dank optimistischer Analystenstimmen gefragt. Sie stiegen gegen Mittag um vier Prozent auf 170,60 Euro an die Dax-Spitze (DAX). Derweil geht der Negativlauf für Konkurrent Puma (PUMA SE) nach einer kritischen Experteneinschätzung weiter. Mit einem Abschlag von 2,1 Prozent auf 20,35 Euro gehörten die Papiere zu den größten Verlierern im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte.

Wer­bung

James Grzinic vom Analysehaus Jefferies sprach Adidas eine Kaufempfehlung aus und verwies dabei auf den "brutalen Wertverlust" der vergangenen Wochen und Monate. Im laufenden Jahr haben die Aktien Sportartikelhersteller noch immer rund 28 Prozent eingebüßt. Grzinic sieht allerdings viele Wachstumstreiber und einen weiteren Ausbau des Marktanteils in den kommenden Quartalen - trotz Unsicherheiten mit Blick in die USA.

Adidas ist aus Sicht des Jefferies-Experten sogar ein Gewinner in Bezug auf die US-Zollpolitik und die Dollar-Schwäche, zumal der Dax-Konzern 80 Prozent seines Umsatzes außerhalb Nordamerikas mache. Grzinic kann sich eine Erhöhung der Unternehmensprognose für 2025 im Oktober zur Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal gut vorstellen. Im Juli hatte Adidas den Ausblick nach den Halbjahreszahlen noch beibehalten, unter anderem wegen der US-Risiken, was die Anleger damals schwer enttäuschte.

Nun sprangen die Aktien zur Wochenmitte zurück über die 21-Tage-Linie, um die sie zuletzt gependelt haben. Diese gilt unter charttechnisch interessierten Anlegern als Indikator für den kurzfristigen Trend. Damit starteten die Papiere einen neuen Erholungsversuch, nachdem sie sich zuletzt wieder der Talsohle bei 160 Euro genähert hatten. In diesem Bereich hatten seit 2023 gleich mehrere Tiefpunkte gelegen.

Wer­bung

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte JPMorgan-Analystin Wendy Liu, die Adidas den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufdrückte und das Votum "Overweight" beibehielt. Liu geht davon aus, dass die Resultate des dritten Quartals die Bewertung wieder antreiben dürften. Die Erwartungen seien durch die bisherige Kursschwäche im laufenden Jahr ausreichend zurechtgerückt worden. Auf dem aktuellen Niveau sieht die Expertin ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.

Liu lobte Adidas außerdem für ein gutes Management des Produktportfolios und eine disziplinierte Kostenkontrolle, welche die Profitabilität in diesem und dem kommenden Jahr stütze. Zwar sei eine Schwäche bei den Terrace-Produkten von Adidas zu erwarten, diese könne aber von anderen Bereichen ausgeglichen werden. Auch Jefferies-Experte Grzinic hält die Sorgen der Anleger bezüglich einer zu hohen Abhängigkeit von Terrace-Produkten, die sich ihrem Zenit näherten, für übertrieben.

Im Gegenzug schaut JPMorgan-Analystin Liu jedoch kritisch auf Puma und stufte das MDax-Unternehmen von "Neutral" auf "Underweight" ab. Die Neuausrichtung des Sportartikelherstellers unter neuer Führung sei langwierig und mit immensen Umsetzungsrisiken behaftet. Liu erinnerte an eine vorige Umstrukturierung im Jahr 2013, die fünf Jahre gedauert habe. Parallel bleibe die Konkurrenz für Puma hart, zusätzlich erschwert durch das Comeback von Nike.

Wer­bung

Die Puma-Aktien rutschten am Mittwoch vorerst wieder unter die 50-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Sie näherten sich wieder mehr dem jüngsten Tief seit 2016, das im August bei gut 17 Euro zu Buche stand. Seit Jahresbeginn haben die Papiere ihren Wert mehr als halbiert. Laut JPMorgan-Expertin Liu habe die Puma-Aktie in den vergangenen Tagen zwar etwas von Übernahmefantasie profitiert. Diesbezüglich sieht sie allerdings einige Fallstricke./niw/tih/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen