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AKTIEN IM FOKUS: Anleger greifen bei Rüstungsaktien weiter zu

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
88.40 EUR 5.60 EUR 6.76 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
188.20 EUR 20.40 EUR 12.16 %
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RENK
38.24 EUR 1.74 EUR 4.78 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,075.00 EUR 38.00 EUR 3.66 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungsaktien haben ihre Erholung am Freitag fortgesetzt. Insgesamt waren zum Wochenschluss abermals eher Aktien aus klassischen Branchen gefragt. Bereits zum Wochenstart hatte sich die Stimmung der Anleger für Rüstungswerte nach positiven Kommentaren der Experten von Morgan Stanley aufgehellt. Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem diesjährigen Bundeshaushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hatte es geheißen.

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Im DAX schafften die Rheinmetall-Papiere am Freitag mit plus 5 Prozent auf 1077 Euro den Sprung an die Index-Spitze. Seit dem Zwischentief am 8. Oktober ist der Kurs mittlerweile um rund ein Fünftel gestiegen.

Im MDAX knüpften die Aktien von HENSOLDT und RENK mit Kursgewinnen von knapp 7 und fast 6 Prozent an die jüngsten Erholungen an. Damit notieren die Papiere des Rüstungselektronikspezialisten Hensoldt 2026 nun wieder gut ein Fünftel im Plus, während Renk immer noch fast 30 Prozent verloren haben.

Die Anteilsscheine des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB (OHB SE) zogen vor dem Wochenende als Favorit im Nebenwerteindex SDAX um gut 10 Prozent an./mis/stk

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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