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AKTIEN IM FOKUS: Anthropic-Allianz stützt Amazon - Cook-Abschied belastet Apple

21.04.26 17:44 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Unter den sieben Tech-Riesen haben am Dienstag zwei besonders im Blick der Anleger gestanden - mit unterschiedlicher Tendenz. Zuletzt auf dem höchsten Stand seit Ende Februar angekommen, fielen Apple um 1,7 Prozent, nachdem der iPhone-Hersteller eine Ablösung des langjährigen Konzernchefs Tim Cook bekannt gegeben hatte. Bei Amazon dagegen ging es um 1,7 Prozent in Richtung Rekordhoch nach oben, nachdem der Onlinehändler eine Vertiefung seiner Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic bekanntgegeben hatte.

Bei Apple wird Cook den Chefsessel im September nach 15 Jahren an den Hardware-Chef John Ternus übergeben und an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln. Der 50-jährige Ternus wurde schon seit einiger Zeit als wahrscheinlicher Cook-Nachfolger gehandelt, über den Zeitpunkt des Wechsels gab es aber unterschiedliche Informationen.

Analysten äußerten sich in ersten Kommentaren gelassen. Mit dem Schritt werde die Kernstrategie und -vision des Unternehmens wohl beibehalten, doch das Potenzial für langfristige Veränderungen steige, schrieb etwa Morgan-Stanley-Analyst Eric Woodring. Ähnlich äußerte sich Wamsi Mohan von der Bank of America.

Amazon will weitere Milliarden in den KI-Entwickler Anthropic investieren. In einem ersten Schritt sollen 5 Milliarden Dollar in den KI-Chatbots Claude gestreckt werden, in weiteren Schritten könnten es bis zu 20 Milliarden Dollar mehr werden. Umgekehrt will Anthropic in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Halbleiter und Rechenleistung von Amazon ausgeben. Das Unternehmen will auf Chips mit dem Namen Trainium zurückgreifen, um seine KI-Modelle zu trainieren.

Justin Post von der Bank of America wies darauf hin, dass dies bereits die zweite, sehr umfangreiche Verbindung zu einem dominierenden KI-Unternehmen ist. Er verwies darauf, dass es zuvor schon eine auf acht Jahre ausgelegte Zusage von OpenAI gegeben habe, die der Amazon-Cloud-Tochter AWS Geschäft in einem ähnlichen Größenrahmen verspräche. Beide Vereinbarungen gäben den Amazon-Investoren mehr Vertrauen in die künftige Umsatzgenerierung aus Investitionen./tih/la/he

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26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

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