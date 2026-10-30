AKTIEN IM FOKUS: Apple wieder wertvollster Konzern - Nvidia unter 5 Billionen

30.10.26 17:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Rennen um das wertvollste Börsenunternehmen ist in den USA wieder eröffnet. Durch die jüngsten Kursverluste bei dem Chipriesen NVIDIA, dessen Kurs im Oktober bereits um 15 Prozent vom Rekordhoch zurückgekommen ist, hat Apple am Freitag wieder knapp die Nase vorn. Nvidia setzte die Talfahrt zu Wochenschluss in einem Umfeld wieder zugespitzter KI-Sorgen mit einem Abschlag von vier Prozent fort.

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Der Börsenwert von Nvidia sank dadurch wieder knapp unter die 5-Billionen-Dollar-Marke, über der sich Apple zu Wochenschluss aber mit einem viel leichteren Abschlag von einem halben Prozent hält. Letztmals hatte der iPhone-Hersteller im Juli die Nase vorn gehabt.

Die neue Situation resultiert daraus, dass die Apple-Titel zuletzt viel besser da standen. Erst in der vergangenen Woche hatten sie bei gut 350 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Am Mittwoch waren sie durch Alphabet (Alphabet A (ex Google)) angeheizte Befürchtungen exzessiver KI-Ausgaben kaum in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Freitag wurden die KI-Sorgen dann durch negativ aufgenommene Geschäftsaussagen von Amazon und Intel nochmals verstärkt./tih/he