AKTIEN IM FOKUS: ASML-Rekordjagd geht nach Zahlen weiter - Branche profitiert

Heute im Fokus

DAX im Plus -- BASF übertrifft Erwartungen -- Bilfinger braucht neuen Chef -- Netflix schlägt Erwartungen -- UnitedHealth steigert Umsatz -- Stellantis, VW, Deutsche Börse im Fokus

EU erlaubt Siemens den Verkauf von Flender an Carlyle. Linde erhält Liefervertrag von ungarischer Borsodchem. BioNTech-Impfstoff scheint gegen britische Variante zu schützen. Repsol auf dem Weg der Erholung. Air Liquide übernimmt 40 Prozent an französischem Wasserstoffproduzenten. OSRAM will autonome Fahrsysteme zu Massenmarktpreisen anbieten. DIC plant Transaktionsvolumen in Milliardenhöhe.