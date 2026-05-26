DAX25.368 +0,7%Est506.117 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 -1,3%Nas26.656 +1,2%Bitcoin65.090 -0,1%Euro1,1642 +0,1%Öl96,24 -3,1%Gold4.480 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester -- Rheinmetall mit Großauftrag -- NVIDIA, Infineon, Micron, SK hynix, Siemens Healthiners, Samsung, VW, BYD im Fokus
Top News
CORSAIR Gaming: Produkte für KI-Infrastruktur bieten Turnaround-Chance CORSAIR Gaming: Produkte für KI-Infrastruktur bieten Turnaround-Chance
Lifecycle-ETFs entlarvt: Warum automatische ETF-Umschichtungen Anlegern wenig bringen könnten Lifecycle-ETFs entlarvt: Warum automatische ETF-Umschichtungen Anlegern wenig bringen könnten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Auch Micron und SK Hynix in Riege der Bewertungs-Billionäre

27.05.26 11:17 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: Auch Micron und SK Hynix in Riege der Bewertungs-Billionäre | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
78,62 EUR 1,41 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
814,50 EUR 37,20 EUR 4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
2.052.000,00 KRW 111.000,00 KRW 5,72%
Charts|News|Analysen
Indizes
DAX 40
25.373,4 PKT 188,5 PKT 0,75%
Charts|News|Analysen
KOSPI
8.047,5 PKT 199,8 PKT 2,55%
Charts|News|Analysen

NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX) - Auch Micron und SK Hynix in Riege der Bewertungs-Billionäre Die Rekordjagd im Halbleitersegment treibt die Marktkapitalisierungen der großen Namen der Branche immer weiter in die Höhe. Mit den jüngsten Kurssprüngen stiegen gleich zwei Aktien in die Klasse der Bewertungs-Billionäre auf. Sowohl Micron (Micron Technology) als auch SK hynix überschritten die magische Schwelle von einer Billion US-Dollar an Marktwert. Das südkoreanische Unternehmen ist damit der dritte asiatische Halbleiterproduzent neben Taiwan Semiconductor (Taiwan Semiconductor Manufacturing) und Samsung in dieser Liga.

SK Hynix krönten so eine Rally, die den Wert in den vergangenen zwölf Monaten um 1.000 Prozent angetrieben hatte, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Dem Aufstieg von Micron ging ebenfalls ein fulminanter Anstieg von über 800 Prozent voraus. Die Analysten der UBS halten unterdessen das Ende der Fahnenstange noch nicht für erreicht und trauen der US-Aktie eine weitere Kursverdoppelung zu.

Das wirkte sich auch auf die großen Indizes aus: So erreichte der NASDAQ 100 ein neues Hoch - das technologielastige Börsenbarometer überwand am Dienstag erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Ähnlich sah es in Südkorea aus. Der Kospi verzeichnete ebenfalls ein neues Hoch. Und nicht nur das: Mit einer Verdoppelung seit Jahresbeginn ist der von SK Hynix und Samsung dominierte Index Primus unter den großen Börsen weltweit, wie die Experten der Landesbank Baden-Württemberg betonten.

Dazu trug auch eine andere Nachricht bei: Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft hatten einen Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf akzeptiert. Nach Gewerkschaftsangaben sprachen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen, mit dem jüngst ein Generalstreik bei Südkoreas größtem Konzern abgewendet worden war. Das bescherte der Aktie des südkoreanischen Schwergewichts weitere Gewinne und einen neuen Rekordkurs.

Infineon erklommen derweil im Dax einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Nach einer Verdopplung im laufenden Jahr liegt ihr Marktwert bei im internationalen Vergleich immer noch recht bescheidenen 100 Milliarden Euro./mf/ag/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen