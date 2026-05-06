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AKTIEN IM FOKUS: Auftragsboom treibt Suss auf Rekord - PVA Hoch seit 2022

07.05.26 10:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
87,70 EUR 7,05 EUR 8,74%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die starke Auftragslage von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und PVA TePla hat die Kursrallys der Aktien beider Unternehmen am Donnerstag nach Geschäftszahlen weiter beflügelt. Für Suss ging es mit fast 89 Euro auf einen neuerlichen Rekordstand nach 127 Prozent Plus im laufenden Jahr. PVA erreichten nach 83 Prozent Jahresplus ein Hoch seit 2022.

Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies sprach bei Suss von einer immensen Überraschung beim Auftragseingang, dessen hohe Dynamik anhalten dürfte. Es sei ein Quartals-Rekordwert erreicht worden. Auch die Profitabilität lobte er, bei etwas geringeren Umsätzen.

Sein Kollege Constantin Hesse klang bei PVA Tepla ähnlich. Er sprach von "sattem Auftragseingang" bei erneut etwas maueren Geschäftsergebnissen. Er vermutete allerdings vorbörslich bereits die Auftragslage als wohl maßgeblich für die Aktie./ag/mis

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
30.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG

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