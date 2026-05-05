AKTIEN IM FOKUS: Autosektor klar erholt dank Conti und BMW nach Zahlen

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der europäische Autosektor präsentiert sich am Mittwoch stark. Angetrieben von den Aktien von Continental und BMW nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen erholte sich der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts deutlich. Nur Rohstoffwerte waren noch stärker.

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Conti machten mit plus 6,4 Prozent deutlich Boden gut und stoppten erst an ihrer 100-Tage-Linie. BMW waren mit plus 6 Prozent ähnlich stark und gerieten dann im Bereich der 50-Tage-Linie ins Stocken.

Citigroup-Analyst Ross MacDonald sprach bei Conti von einem herausragend guten Geschäftsmix hinter der positiven Überraschung der Quartalsresultate. Vor allem Ultra-High-Performance-Reifen liefen extrem rund.

BMW bekamen vom JPMorgan-Branchenexperten Jose Asumendi ein Lob für den starken Jahresstart. Wenn er auf den ersten Blick schwächer wirke, dann nur wegen einer Sonderbelastung im Bereich Finanzdienstleistungen./ag/mis