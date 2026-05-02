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AKTIEN IM FOKUS: Autowerte im Minus nach Trumps Zolldrohung - Aber kaum aktiv

04.05.26 08:38 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Autowerte wie BMW, VW (Volkswagen (VW) vz) und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) haben am Montagmorgen im freundlichen Marktumfeld geschwächelt. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen sie gegen den DAX-Trend im Minus. Besonders aktiv war der Handel aber nicht.

In seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research geht davon aus, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen./ag/mis

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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

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30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
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30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
24.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

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