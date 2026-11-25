FRANKFURT (dpa-AFX) - Neben dem Tech-Sektor sollten die Anleger am Mittwoch insbesondere die Autobranche nach dem großen Ausblick von JPMorgan auf 2027 im Blick behalten. Darin setzt die US-Bank im kommenden Jahr vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag schrieb.

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Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG (Porsche vz), Michelin (Michelin SA), Continental, Daimler Truck und Volvo.

Die Experten strichen unter anderem ihre bisherigen Empfehlungen für die Zulieferer AUMOVIO und Stabilus (Stabilus SE), hoben dagegen aber Schaeffler auf "Overweight" und lobten das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern.

Vorbörslich gehörten Schaeffler auf der Handelsplattform Tradegate mit fast 6 Prozent Kursplus im Vergleich zum Xetra-Schluss zu den größten Gewinnern. Am vergangenen Freitag waren sie noch auf das tiefste Niveau seit Sommer 2025 gefallen. Aumovio und Stabilus verloren derweil - letztere mit gut 3 Prozent Abschlag als schwächster SDAX-Wert./ag/zb