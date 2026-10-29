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AKTIEN IM FOKUS: Bankensektor schwächelt - BBVA und ING verfehlen Erwartungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
21.17 EUR -1.52 EUR -6.70 %
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ING Group
28.52 EUR -0.82 EUR -2.79 %
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Société Générale (Societe Generale)
63.87 EUR 2.34 EUR 3.80 %
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PARIS/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Teils überrasche schwache Quartalszahlen europäischer Banken haben am Donnerstag auf der Branchenbewertung gelastet. DerStoxx Europe 600 Banks rutschte denn auch am Vormittag mit einem Minus von 0,7 Prozent an Ende des Branchentableaus.

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Die Aktien der spanischen BBVA und der niederländischen ING (ING Group) gaben nach der Veröffentlichung aktuelle Resultate um 5,4 Prozent respektive 3,4 Prozent nach. Die leichten Gewinne der Aktien der Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)), die um ein Prozent zulegten, gerieten in den Hintergrund.

BBVA setzten mit den Verlusten nach den jüngsten Zahlen die Abwärtsbewegung seit Ende September fort. Ähnlich sah es bei ING aus. Die Aktien von Socoiete Generale, die bereits sei Mitte August im Korrekturmodus sind, arbeiteten dagegen weiter an einer Stabilisierung.

Bei BBVA war von einer durchwachsenen Entwicklung im dritten Quartal die Rede. Enttäuschend sei die Entwicklung auf dem spanischen Heimatmarkt verlaufen, stellten die Analysten des Investmenthauses Jefferies fest. Hier habe der Nettozinsertrag die Erwartungen verfehlt.

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Auch die Zahlen der ING vermochten die Erwartungen nicht ganz zu erfüllen. Die Experten von Jefferies sprachen in einer ersten Einschätzung von einem mäßigen Quartal. Der Gewinn vor Steuern der Niederländer habe die Erwartungen verfehlt. Dafür sei der Aktienrückkauf höher als erwartet ausgefallen. Die Analysten der Bank RBC verwiesen unterdessen darauf, dass die Entwicklung auf bereinigter Basis den Erwartungen entsprochen habe. Die unbereinigten Angaben verdeckten dies.

Optimistischer fiel die Einschätzung von Jefferies zu Societe Generale aus. Hier hätten die Ergebnisse für das dritte Quartal über den Erwartungen gelegen. Positiv überrascht habe dabei der Nettozinsertrag im französischen Privatkundengeschäft. Der Vorsteuergewinn habe zudem die Erwartungen übertroffen./mf/bek/mis

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Datum Rating Analyst
20.10.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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