AKTIEN IM FOKUS: Barclays gibt Airlines Auftrieb - Air France-KLM sehr stark
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FRANKFURT/PARIS/DUBLIN (dpa-AFX) - Die optimistischere Neubewertung von Europas Fluggesellschaften durch Barclays hat den Aktien der Branche am Freitag nochmals kräftig Auftrieb gegeben. Vor allem die Papiere von AIR France-KLM sattelten auf den Kurssprung vom Vortag nach den Quartalszahlen nun noch deutlich auf. Mit plus 4 Prozent erreichten sie einen neuen Höchststand seit Mitte Juli.
Auch die Aktien der Lufthansa entzogen sich mit plus 2 Prozent dem schwachen Gesamtmarkt. Ganz knapp erreichten sie ein Hoch seit August. Ryanair legten ebenfalls um 2 Prozent zu.
Barclays-Analyst Andrew Lobbenberg verdoppelte sein Kursziel für Air France-KLM und drehte seine bisher negative "Underperform"-Einstufung in eine "Outperform"-Empfehlung. Auch Ryanair empfiehlt er jetzt, für die Lufthansa gab er immerhin seine starke Skepsis auf.
Lobbenberg reagierte damit auf sinkende Treibstoffkosten, die sich nach den US-Zwischenwahlen abzeichnen. Er rechnet daher mit robusterer Nachfrage, allerdings auch einer schnelleren Normalisierung des zuletzt geopolitisch bedingt besonders starken Luftfracht- und Asiengeschäfts. Daher bleibt er für Lufthansa und Finnair vergleichsweise zurückhaltender als für Air France-KLM, Ryanair und Norwegian./ag/ajx/jha/
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