AKTIEN IM FOKUS: Beiersdorf und L'Oreal schwach nach Estee-Lauder-Zielen

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf und L'Oreal (LOréal) haben am Dienstag mit deutlichen Kursverlusten auf die gesenkten Geschäftsjahresziele des Kosmetikherstellers Estee Lauder (Estée Lauder Companies) reagiert. Die Papiere von Beiersdorf drehten nach Bekanntgabe der Zahlen des US-Konzerns in die Verlustzone und gaben im MDAX am Nachmittag um 1,0 Prozent auf 93,38 Euro nach, die der französischen Konkurrentin L?Oreal büßten im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zuletzt 2,8 Prozent auf 330,65 Euro ein.

Estee Lauder hatte zuvor die Prognose-Spanne für das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2021/22 deutlich gekappt und ebenso die für das Umsatzwachstum. Die Aktie büßte daraufhin im vorbörslichen US-Handel zuletzt knapp 12 Prozent ein./ck/he