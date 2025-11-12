AKTIEN IM FOKUS: Brenntag nach Zahlen stark - Mollstimmung bei Lanxess, Evonik
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) -
Brenntag nach Zahlen stark - Mollstimmung bei Lanxess, Evonik
Die Aktien von Brenntag (Brenntag SE) haben am Mittwoch von recht ordentlichen Geschäftszahlen profitiert. Evonik und LANXESS fielen hingegen auf neue Tiefs.
Die Papiere des Chemiehändlers Brenntag kletterten kurz nach dem Handelsstart um bis neun Prozent. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien besser als befürchtet, kommentierte Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan.
Auch in einer ansonsten sehr pessimistischen Branchenanalyse des Barclays-Experten Gaurav Jain kommt Brenntag vergleichsweise gut weg. Er hält den europäischen Chemiesektor für strukturell angeschlagen, Chemikalienhändler findet er allerdings vergleichsweise gut.
Evonik und Lanxess stufte er derweil ab - letztere sogar mit halbiertem Kursziel auf "Underweight". Mit einem Minus von rund einem Prozent auf 16,88 Euro sackten Lanxess auf das tiefste Niveau seit 2009 ab.
Evonik hatten bereits tags zuvor ein Rekordtief gesehen - nach Verkaufsempfehlungen von Goldman Sachs und des Analysehauses Jefferies. Die Evonik Aktien hielten sich am Mittwoch nun mit einem Plus von 0,1 Prozent stabil./ag/mis/stk
