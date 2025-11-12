DAX24.351 +1,1%Est505.778 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1572 -0,1%Öl64,61 -0,8%Gold4.126 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

AKTIEN IM FOKUS: Brenntag nach Zahlen stark - Mollstimmung bei Lanxess, Evonik

12.11.25 09:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,48 EUR 1,47 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
13,77 EUR -0,07 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
16,99 EUR 0,10 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Brenntag nach Zahlen stark - Mollstimmung bei Lanxess, Evonik

Wer­bung

Die Aktien von Brenntag (Brenntag SE) haben am Mittwoch von recht ordentlichen Geschäftszahlen profitiert. Evonik und LANXESS fielen hingegen auf neue Tiefs.

Die Papiere des Chemiehändlers Brenntag kletterten kurz nach dem Handelsstart um bis neun Prozent. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien besser als befürchtet, kommentierte Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan.

Auch in einer ansonsten sehr pessimistischen Branchenanalyse des Barclays-Experten Gaurav Jain kommt Brenntag vergleichsweise gut weg. Er hält den europäischen Chemiesektor für strukturell angeschlagen, Chemikalienhändler findet er allerdings vergleichsweise gut.

Wer­bung

Evonik und Lanxess stufte er derweil ab - letztere sogar mit halbiertem Kursziel auf "Underweight". Mit einem Minus von rund einem Prozent auf 16,88 Euro sackten Lanxess auf das tiefste Niveau seit 2009 ab.

Evonik hatten bereits tags zuvor ein Rekordtief gesehen - nach Verkaufsempfehlungen von Goldman Sachs und des Analysehauses Jefferies. Die Evonik Aktien hielten sich am Mittwoch nun mit einem Plus von 0,1 Prozent stabil./ag/mis/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Evonik AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
08:36Evonik Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Evonik HaltenDZ BANK
05.11.2025Evonik HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:36Evonik Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Evonik HaltenDZ BANK
05.11.2025Evonik HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Evonik NeutralUBS AG
04.11.2025Evonik HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen