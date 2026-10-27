AKTIEN IM FOKUS: Cancom und Bechtle schwach - Cancom senkt Umsatzprognose
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - CANCOM und Bechtle schwach - Cancom senkt Umsatzprognose Die Aktien von CANCOM sind am Dienstag nach einer Prognosesenkung mit 21 Euro nur haarscharf über ihrem Zwischentief vom August geblieben. Nach gut 7 Prozent Kursminus dämmten sie die Verluste ein wenig ein auf zuletzt gut 5 Prozent. Die Papiere von Bechtle, die zuletzt auch insgesamt besser dagestanden haben, verloren in einem schwächelnden Gesamtmarkt (MDAX) rund 1,5 Prozent.
Analyst Harald Hof von MWB Research reagierte prompt auf geringere Umsatzambitionen von CANCOM und strich seine Kaufempfehlung. Der IT-Dienstleister leide weiter unter Kundenzurückhaltung, vor allem im Bereich digitaler Arbeitsumgebungen. Unveränderte Ergebnisprognosen deuteten aber auf eine positivere Erwartungshaltung für das Schlussquartal hin.
Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies geht davon aus, dass der größte deutsche Konkurrent Bechtle wie schon im ersten Halbjahr auch im dritten Quartal besser abgeschnitten hat.
CANCOM und Bechtle haben im Jahr 2026 mit minus 20 Prozent vergleichbar viel verloren. Allerdings liegen Bechtle noch gut 42 Prozent über ihrem Jahrestief im März, während die Kurserholung bei CANCOM auf 5 Prozent zusammenschmolz./ag/la/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen