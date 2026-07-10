DAX 25.118 +0,2%ESt50 6.274 +0,1%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,22 -2,0%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.118 -1,4%Euro 1,1432 +0,2%Öl 78,1 +2,8%Gold 4.067 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIEN IM FOKUS: Chip- und KI-Titel leiden unter asiatischer Tech-Schwäche

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,548.60 EUR -29.00 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
167.60 EUR -1.20 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
71.25 EUR -1.38 EUR -1.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
60.13 EUR -1.49 EUR -2.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
KOSPI
7,475.94 KRW 184.03 KRW 2.52 %
News | Analysen
NASDAQ Composite Index
26,281.61 USD 74.72 USD 0.29 %
News | Analysen

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Halbleiter- und KI-Aktien sind am Montag von der Tech-Schwäche in Südkorea und Japan mit nach unten gezogen worden. Die dortigen Leitindizes KOSPI und Nikkei 225 büßten wegen ihrer starken Abhängigkeit von Technologieaktien knapp neun beziehungsweise 1,9 Prozent ein. Damit zollten sie ihrem guten Lauf seit Jahresbeginn weiter Tribut. Diesem Sog konnten sich auch deutsche und europäische Branchenwerte nicht entziehen.

Werbung

Marktbeobachter nannten als wesentlichen Grund für die Verluste in Asien Gewinnmitnahmen angesichts der unter dem Strich nach wie vor satten Kursanstiege bei Titeln mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). Als Auslöser dienten Nachrichten aus dem Nahen Osten, wo die USA und der Iran im Konflikt um die Meeresstraße von Hormus die Eskalation weiter vorantreiben.

Gegen Mittag büßte DAX-Schlusslicht Infineon 1,6 Prozent ein. Im MDAX belegte Elmos (Elmos Semiconductor) mit minus 1,4 Prozent einen der hinteren Plätze. Damit gehen die Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien erst einmal weiter.

Europaweit zeigte sich ein ähnliches Bild: Im EuroStoxx 50 lag der Chipzulieferer ASML mit einem Kursverlust 1,2 Prozent weit hinten und im CAC 40 der Hersteller STMicroelectronics mit minus 0,9 Prozent.

Werbung

Mit Blick auf die Talfahrt des südkoreanischen Halbleiterherstellers SK hynix, der am Freitag mit seiner Zweitnotierung in den USA ein gutes Börsendebüt gefeiert hatte, sprachen Marktbeobachter von Umschichtungen hin zu den nun an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelten American Depositary Receipts (ADRs). Dadurch sei der Kospi erneut stark unter Druck geraten.

Der Wert der SK-hynix-Aktie in Korea hat sich allerdings seit Ende 2022 auch mehr als verfünfundzwanzigfacht, - nicht zuletzt, da der KI-Boom die Preise für Speicherchips in die Höhe getrieben und zu Rekordgewinnen geführt hatte./gl/niw/mis

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research