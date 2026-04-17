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AKTIEN IM FOKUS: Commerzbank top - Deutsche Bank flop

20.04.26 09:46 Uhr
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Aktien
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Deutsche Bank AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Commerzbank haben sich am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt mit einem ebenso schwachen europäischen Bankensektor positiv abgesetzt. Sie gewannen im frühen Handel unter den führenden DAX-Werten 1 Prozent auf 36,43 Euro und profitierten dabei von einer Hochstufung durch die Barclays Bank von "Equal Weight" auf "Overweight".

Deren Analystin Flora Bocahut bevorzugt in Deutschland nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Papiere der Deutschen Bank verloren zuletzt 2,8 Prozent auf 28,10 Euro.

Der Vorstoß der UniCredit sichere Commerzbank-Aktien ab, schrieb Bocahut. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen.

Die Italiener übten derweil scharfe Kritik an der Commerzbank. Die Commerzbank schreibe eine "Geschichte operativer Underperformance" und sei gemessen an ihren Fundamentaldaten inzwischen überbewertet, schrieb die Unicredit in einer aktuellen Präsentation mit dem Titel "Commerzbank. Ein neues Kapitel". Das Frankfurter Institut weise strukturelle Schwächen auf, hieß es./ajx/nas

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18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
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