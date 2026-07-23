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AKTIEN IM FOKUS: CXMT hebt die Börsenstimmung im Chipsektor

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Traum-Börsengang von CXMT in China dürfte zum Wochenstart auch hiesige Chipwerte antreiben. Infineon, Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) beispielsweise legten auf Tradegate vorbörslich um bis zu 2 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.

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Der Hunger nach Computerchips im weltweiten Rennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz ebnete dem chinesischen Hersteller CXMT einen glanzvollen Börsenstart. Zum Handelsbeginn sprangen die Papiere um mehr als 472 Prozent auf 49,50 Yuan in die Höhe. Im weiteren Handelsverlauf bauten sie das Plus auf bis zu 535 Prozent aus.

Gemessen am damit erreichten Börsenkurs von rund 55 Yuan wird CXMT mit rund 3,7 Billionen Yuan bewertet. Dies sind umgerechnet knapp 550 Milliarden Dollar. Damit ist der Chiphersteller auf einen Schlag zum wertvollsten Unternehmen Chinas geworden.

"Der Preis für den erfolgreichsten Börsengang des Jahres geht wohl nach China", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Mit einer 222-fach überzeichneten Nachfrage seitens Privatanleger sei die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Börsengangs des Speicherchipherstellers bereits hoch gewesen.

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Dass die Aktien in der Spitze auf 55 Yuan und damit um ein Vielfaches über den Emissionskurs von 8,66 Yuan steigen würden, stelle aber selbst die höchsten Erwartungen in den Schatten, so Stanzl. Anleger setzen darauf, dass CXMT Unternehmen "wie Micron (Micron Technology), Samsung und SK hynix erfolgreich Konkurrenz machen kann." In Seoul legten am Montag die Anteile von Samsung und SK Hynix ebenfalls deutlich zu./ajx/jon/mis

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22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG