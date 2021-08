AKTIEN IM FOKUS: Delivery Hero auf Tradegate sehr schwach nach Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die endgültige Halbjahresbilanz der Online-Essenslieferplattform Delivery Hero hat am Donnerstag vorbörslich die Anleger vergrätzt. Die Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 2,4 Prozent auf 120,30 Euro nach. Ein Teil der jüngsten Kurserholung dürfte sich zum Handelsauftakt nun wohl wieder in Luft auflösen.

Unter dem Strich verbuchte der Dax (DAX 30)-Konzern einen Verlust von bald einer Milliarde Euro. Ein Jahr zuvor war das Minus nur etwa halb so groß ausgefallen. RBC-Analystin Sherri Malek sah dennoch auch Positives. Sie verwies auf die Margen für das Asien-Geschäft, die ihre Erwartungen übertroffen hätten. Allerdings hätten die Margen für die Region Naher Osten/Nordafrika (MENA) unter ihren Schätzungen gelegen./ck/mis