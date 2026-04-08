DAX23.804 -1,2%Est505.867 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -1,6%Nas22.635 +2,8%Bitcoin60.859 -0,2%Euro1,1682 +0,2%Öl97,94 +1,3%Gold4.744 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Rüstungsaktien, Siemens Energy, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Top News
Bayer-Analyse: DZ BANK vergibt für Aktie höhere Einstufung Bayer-Analyse: DZ BANK vergibt für Aktie höhere Einstufung
Anthropic-Aktie schon ab Oktober an der Börse? Insider geben Einblick in milliardenschweren IPO Anthropic-Aktie schon ab Oktober an der Börse? Insider geben Einblick in milliardenschweren IPO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank verteidigt Erholung - Citi sieht Branche positiv

09.04.26 13:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
27,57 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
15,22 EUR -0,04 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Société Générale (Societe Generale)
69,79 EUR -1,00 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der europäische Bankenindex Stoxx Europe 600 Banks hat mit seiner Erholungsrally vom Mittwoch just an seinem Korrekturtrend seit Anfang Februar gestoppt. Am Donnerstag ging es nun wieder etwas abwärts. Das Minus seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar schwoll wieder an auf fast 4 Prozent. Mitte März waren es zwischenzeitlich bereits über 15 Prozent - geprägt von Konjunktursorgen bei hohen Ölpreisen.

Analyst Andrew Coombs von der Citigroup bleibt jedoch optimistisch für die Branche, die einige der wenigen sei, in der die Ergebnisprognosen noch anstiegen. Wesentlich dafür seien die Ertragsaussichten, aber in einigen Fällen auch bessere Kostenkontrolle. Die Favoriten von Coombs sind HSBC, NatWest und Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)).

Aber auch die Aktien der Deutschen Bank sieht er mit "Neutral" nicht mehr so negativ und hob seine Verkaufsempfehlung auf. Die Papiere der Frankfurter konnten ihre Erholungsgewinne vom Mittwoch knapp verteidigen. Ihr Minus seit Beginn des Iran-Kriegs beträgt damit noch gut 9 Prozent.

Auch die im Laufe des Kriegs geänderten Zinserwartungen sieht Analyst Coombs positiv. Inzwischen werde am Markt bereits mit zwei Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr gerechnet, was die Zinsergebnisse der Geldinstitute stütze. Einen weiteren positiven Beitrag könnte die Künstliche Intelligenz durch ihren Einfluss auf Kosten und Produktivität leisten./ag/bek/jha/

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
07.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
12.03.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
06.03.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
12.03.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
06.03.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen