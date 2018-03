Infineon-Aktie, Medigene-Aktie & Co.: Deutsche Techwerte gewinnen im Sog von starker NASDAQ deutlich

Der TecDAX rückte im frühen Handel um 1,7 Prozent vor.

Vorne in dem Index waren die zuletzt besonders abgestraften Papiere des Biotech-Unternehmens Medigene und des Bausoftware-Herstellers RIB Software mit einem Plus von fast 9 beziehungsweise gut 7 Prozent. Auch die Anteile des Medizin- und Sicherheitstechik-Anbieters Drägerwerk erholten sich mit einem Plus von fast dreieinhalb Prozent von ihren am Vortag deutlichen Verlusten. Im DAX setzten sich die Aktien des Chipkonzerns Infineon mit einem Zuwachs von mehr als 3 Prozent an die Index-Spitze.

In New York hatten am Vorabend die Technologie-Indizes sehr deutlich zugelegt. Der Technologieindex NASDAQ 100 und der NASDAQ Composite Index gewannen jeweils mehr als 3 Prozent./ajx/jha/

