AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Wohnen und Vonovia bewegt - Übernahme vor dem Aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) und Konkurrentin Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) haben am Freitagnachmittag nach einer ersten Talfahrt unterschiedlich auf das mögliche Scheitern der Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia reagiert. Während Vonovia sich in der Verlustzone hielten und zuletzt um 1,6 Prozent auf 58,28 Euro nachgaben, erholten sich Deutsche Wohnen rasch wieder. Sie gaben zuletzt um 0,2 Prozent auf 50,80 Euro nach. Gehofft wird wohl, dass Vonovia nach Lösungen sucht, um die Übernahme doch noch über die Bühne zu bekommen.

Wie bereits befürchtet und am Markt kolportiert wurde, gab Vonovia bekannt, dass voraussichtlich die Mindestannahmeschwelle für die Deutsche-Wohnen-Übernahme nicht erreicht werde. Dabei geht Vonovia davon aus, dass es nicht zu einer wesentlichen Erhöhung der Annahmequote innerhalb der verbleibenden Nachbuchungsfrist komme, die an diesem Abend um 18 Uhr endet.

Ein Zusammenschluss wird von Vonovia aber zugleich weiter als strategisch sinnvoll erachtet. Der Angebotspreis von 52 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie werde zwar ebenfalls weiterhin als angemessen angesehen, allerdings sollen nun weitere Optionen geprüft werden: etwa ein Verkauf der derzeit bereits von Vonovia gehaltenen Aktien an Deutsche Wohnen, der Erwerb weiterer Aktien oder ein erneutes öffentliches Angebot./ck/he