AKTIEN IM FOKUS: Dividendenverzicht von Grand City belastet Immobiliensektor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verzicht von Grand City Properties auf die Zahlung einer Dividende hat am Donnerstag den gesamten Immobiliensektor belastet. Während Grand City Properties um 12 Prozent einbrachen auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren, verloren Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) am Dax (DAX 40)-Ende 2,2 Prozent. Im MDAX waren die Aktien der Grand-City-Mutter Aroundtown mit minus 5,6 Prozent der größte Verlierer, gefolgt von TAG Immobilien und LEG (LEG Immobilien) Immobilien.

Es ist nicht die erste Nachricht dieser Art aus der Branche, denn zuletzt hatte LEG seine Aktionäre mit einem ähnlichen Schritt verprellt. Mit der Aussetzung der Dividende reagiere nun auch Grand City auf die unsichere Marktlage, sagte ein Händler. Der Aktienkurs habe zuvor bereits ausgeprägte Schwäche gezeigt und sei nach der Aussetzung der Dividende nun nochmals schwer unter Druck geraten. Von den Höchstkursen der Papiere bei etwa 24 Euro, zuletzt im Sommer 2021 erreicht, habe sich der Kurs mittlerweile mehr als gedrittelt./bek/tih