AKTIEN IM FOKUS: Enphase Energy nach Ausblick im Rally-Modus - SMA ziehen an

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischer Ausblick von Enphase Energy hat am Mittwoch Aktien aus der Solarbranche beflügelt. Die Papiere des Herstellers von Solarenergieanlagen schnellten zuletzt um fast 19 Prozent auf 119,45 US-Dollar in die Höhe und setzten sich damit an die Spitze des S&P 500. Der breit gefächerte Index stieg zuletzt um 0,8 Prozent.

Die Anteilscheine von SolarEdge zogen um mehr als 11 Prozent an. In Frankfurt setzten sich die Aktien von SMA Solar mit einem Plus von 8,6 Prozent an die Spitze des Index der mittelgroßen Werte MDAX. Enphase Energy hatte für das laufende Quartal eine mögliche Bodenbildung für den unter Druck geratenen Solarmarkt vorhergesagt./la/he