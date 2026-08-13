AKTIEN IM FOKUS: Eon auf Tief seit Januar - Regulierungsentwurf enttäuscht

14.08.26 11:00 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Eon (EON SE) sind am Donnerstagvormittag mit 17,135 Euro auf das tiefste Niveau seit Januar abgesackt. Die Papiere der Essener weiteten ihren jüngsten Kursrutsch damit um gut 6 Prozent aus. Ein Börsianer wertete den Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode für Gas 2028 bis 2032 als Enttäuschung. Auch RWE-Aktien (RWE) tendieren schwach und halten sich nur mit Mühe über ihrer 100-Tage-Linie.

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Demnach soll den Versorgern für Gasnetze eine pauschalierte Kapitalverzinsung von 3,76 Prozent zugemessen werden. Der Markt habe sich mit 4,5 bis 5,5 Prozent allerdings viel mehr erhofft, so der Börsianer.

Eon-Chef Leonhard Birnbaum hatte zuletzt betont, wie sehr die Investitionen in Deutschland von einer angemessenen Regulierung abhängen./ag/jha/