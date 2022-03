AKTIEN IM FOKUS: Erneuerbare Energie zollen Erholung Tribut - Nordex mit Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien haben am Mittwoch in einem insgesamt sehr freundlichen Marktumfeld ihrer Erholungsrally Tribut gezollt. Am stärksten traf es den Windturbinenhersteller Nordex, der mit einem Kursminus von über sechs Prozent an das SDAX-Ende rutschte - hier belasteten zusätzlich überraschend vorgelegte Eckdaten für das vergangene Jahr. Die Titel des Solarkonzerns SMA Solar verbilligten sich um fast viereinhalb Prozent. Beim Solar- und Windparkbetreiber ENCAVIS mussten Anleger einen Kursrückgang von anderthalb Prozent hinnehmen.

Wegen gestiegener Kosten für Rohstoffe und Transporte hatte sich der operative Gewinn (Ebitda) von Nordex mit gut 50 Millionen Euro fast halbiert. Einen Ausblick auf 2022 will das Unternehmen erst bei Vorlage der vollständigen Jahreszahlen am 29. März geben.

Zuletzt hatte die Nordex-Aktie wie andere Titel aus dem Bereich Erneuerbare Energien noch sichtbar von den Plänen der EU profitiert, die Energieabhängigkeit von Russland angesichts von dessen Krieg gegen die Ukraine zu verringern./gl/jha/