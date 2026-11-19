Wie der Chemiekonzern BASF mitteilte, hat er seine Bemühungen um eine Übernahme von Evonik eingestellt. Grund dafür sei unter anderem, dass das Unternehmen zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt habe./edh/he

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evonik sind am Donnerstag nach eingestellten Übernahmebemühungen von BASF eingebrochen. Am Nachmittag fielen die Papiere des Spezialchemiekonzerns um bis zu 23 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Zuletzt notierten sie gut 17 Prozent im Minus bei 18,01 Euro. Die Titel von BASF reagierten kurzzeitig mit einem Kurssprung, kamen aber rasch zurück und notierten zuletzt 0,3 Prozent höher.

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