AKTIEN IM FOKUS: Fusionsfantasie in Spanien stützt den europäischen Bankensektor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen über eine Konsolidierung in Spanien haben am Freitag europaweit die Aktien von Banken gestützt. Ein möglicher Zusammenschluss von Bankia und der CaixaBank hob die Sektorstimmung in einem ansonsten von Schwankungen geprägten Marktumfeld. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks führte die Sektorentabelle mit einem Anstieg um 2,4 Prozent an.

Die Aktien der beiden spanischen Institute schossen in Madrid im Falle von Bankia um 30 und im Falle von Caixa um 13 Prozent hoch. Damit wurden sie zum Zugpferd für die ganze Branche. Für die Papiere der Deutschen Bank ging es an der Dax-Spitze (DAX 30) um 4,3 Prozent nach oben, für jene der Commerzbank im MDAX sogar um 6,6 Prozent.

Gemeinsam könnten Bankia und Caixa ihre Position am spanischen Markt stärken, der von BBVA und Santander dominiert wird. Deren Aktien zeigten sich davon aber unbeeindruckt, indem sie dem Branchenumfeld mit Gewinnen von jeweils mehr als vier Prozent sogar besonders deutlich nach oben folgten.

Im EuroStoxx 50 waren auch die französische Banken BNP und Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) sowie die niederländische ING (ING Group) vorne dabei./tih/zb

