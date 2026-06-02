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AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterrally hält zunächst an - Analyst bullisch für ASML

03.06.26 08:51 Uhr
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FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Kursrally im Halbleiterbereich geht am Mittwoch auch im wackeligen Marktumfeld zunächst weiter. So erreichten Infineon auf der Handelsplattform Tradegate mit 89,46 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Bei STMicro (STMicroelectronics), ASML (ASML NV) und Marvell Technology werden derweil weitere Rekorde erreicht.

STMicro standen tags zuvor mit ihrer verdoppelten Umsatzprognose für KI-Rechenzentren im Fokus und der US-Konzern Marvell, nachdem NVIDIA-Chef Jensen Huang den Chipdesigner auf der Branchenmesse in Taipeh als "nächstes Billionen-Unternehmen" bezeichnet hatte.

Am Mittwoch rückte nun JPMorgan-Experte Sandeep Deshpande ASML mit seinem Kursziel von 1.900 Euro im Schaufenster nach vorne. Die Markterwartungen an den Anlagenbauer für die Chipindustrie für 2027 und 2028 müssten komplett überarbeitet werden, so Deshpande. Die jüngsten Signale aus dem Konzern zu den Kapazitäten für EUV-Lithografiesysteme seien sehr optimistisch und deuteten auf eine starke Kundennachfrage hin. Immersions-DUV-Lithografie werde ein weiterer Wachstumstreiber für die Niederländer. Damit können sehr kleine Mikrochips gebaut werden.

Deshpande hob seine Schätzungen für 2027 und 2028 an und sieht sich gerade 2028 klar über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie seien es gut 35 Prozent./ag/ajx/men

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