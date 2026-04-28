AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte haussieren weiter - Suss Micro auf Rekordhoch
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vom KI-Fieber erfassten Aktien aus dem Halbleitersektor haben am Donnerstag weiter überwiegend deutlich zugelegt. Chipkonzerne liefern die Hardware für Künstliche Intelligenz und profitieren davon.
Aixtron (AIXTRON SE) im MDAX verteuerten sich nach Quartalszahlen um rund 4 Prozent und profitierten von der Nachfrage im Optoelektronik-Geschäft. Im DAX notierten Infineon moderat im Plus, nachdem sie zur Wochenmitte von guten Zahlen des niederländischen Chipkonzerns NXP angeschoben wurden.
Im SDAX erklommen Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) ein Rekordhoch mit einem Zuwachs von zuletzt fast 8 Prozent. Die Berenberg Bank geht davon aus, dass die Rally noch Spielraum hat, da die im Gesamtsektor spürbare Auftragsdynamik nun auch bei Suss ankomme.
Siltronic (Siltronic) setzten ihre Klettertour vom Vortag fort mit einem Plus von 5 Prozent. PVA TePla gewannen ebenfalls 5 Prozent./ajx/edh/jha/
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