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AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte haussieren weiter - Suss Micro auf Rekordhoch

30.04.26 11:15 Uhr
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Aktien
AIXTRON SE
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vom KI-Fieber erfassten Aktien aus dem Halbleitersektor haben am Donnerstag weiter überwiegend deutlich zugelegt. Chipkonzerne liefern die Hardware für Künstliche Intelligenz und profitieren davon.

Aixtron (AIXTRON SE) im MDAX verteuerten sich nach Quartalszahlen um rund 4 Prozent und profitierten von der Nachfrage im Optoelektronik-Geschäft. Im DAX notierten Infineon moderat im Plus, nachdem sie zur Wochenmitte von guten Zahlen des niederländischen Chipkonzerns NXP angeschoben wurden.

Im SDAX erklommen Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) ein Rekordhoch mit einem Zuwachs von zuletzt fast 8 Prozent. Die Berenberg Bank geht davon aus, dass die Rally noch Spielraum hat, da die im Gesamtsektor spürbare Auftragsdynamik nun auch bei Suss ankomme.

Siltronic (Siltronic) setzten ihre Klettertour vom Vortag fort mit einem Plus von 5 Prozent. PVA TePla gewannen ebenfalls 5 Prozent./ajx/edh/jha/

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22.04.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026Infineon OutperformBernstein Research
15.04.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
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05.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
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30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
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12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

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