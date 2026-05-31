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AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro besonders stark

02.06.26 09:42 Uhr
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Auch europäische Halbleitwerte setzen ihre KI-getriebenen Kursrallys am Dienstagmorgen fort. Infineon und STMicro (STMicroelectronics) erreichten weitere Höchststände seit dem Jahr 2000 nach Jahresgewinnen von 126 Prozent und 190 Prozent.

Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology ist 2026 einem Zuwachs von einem Viertel immerhin viertbester Sektor.

STMicro schraubte am Morgen die Umsatzprognose für das Geschäft mit Rechenzentren nach oben. Die neuen Ziele entsprechen nun seinen Annahmen, wie Jefferies-Analyst Janardan Menon schrieb./ag/zb

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28.05.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
27.04.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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28.05.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
27.04.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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27.04.2026STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
23.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
01.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
08.01.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
12.12.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital

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